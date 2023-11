AFC zorgt voor stunt en gooit PEC Zwolle uit bekertoernooi

PEC had het al vanaf de eerste helft moeilijk tegen de Amsterdammers. De mannen uit Zwolle zochten daarop in de tweede helft tevergeefs naar een openingsdoelpunt, maar liepen zich stuk op de verdediging van AFC. De Amsterdammers leken een kwartier voor tijd al op voorsprong te komen, maar het doelpunt van invaller Raily Ignacio werd vanwege buitenspel afgekeurd.

In de slotfase kopte invaller Wessel Been zijn club op Sportpark Goed Genoeg alsnog naar de 1-0 overwinning. Hij stond een minuut in het veld toen hij scoorde. AFC staat momenteel tiende in de Tweede Divisie.