Amsterdamse sluizen dicht door hoog opgelopen waterstand

Het water ligt hier normaal gesproken op zo'n 40 centimeter onder het Normaal Amsterdams Peil. Vannacht liep de waterstand op tot 15 centimeter onder het NAP. Dat de waterstand zo hoog kon oplopen, had naast de vele regenval, ook te maken met een defect bij het Spuicomplex in IJmuiden. Daardoor kon het overtollige water in Amsterdam niet weggepompt worden naar zee.

Om te voorkomen dat het water in Amsterdam verder zou stijgen, zijn de sluizen tussen het IJ en Amsterdam uit voorzorg dicht. Daardoor is het Amsterdamse water tijdelijk 'hermetisch afgesloten', twittert vaarweginspecteur Walter Weg.

Inmiddels zijn de problemen in IJmuiden verholpen en is Rijkswaterstaat en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht begonnen met het wegpompen van het water.

Ja , Amsterdam wordt hermetisch afgesloten ivm met zeer hoog water. Wij kunnen ook de stad niet in. Schijnt storing te zijn in de sluizen van IJmuiden waardoor ze geen water kunnen wegpompen. Zie filmpje van de stroming gisteren op de Singelgracht. pic.twitter.com/mgjfWaBSoE

Wanneer het waterpeil voldoende gezakt is, kunnen de sluizen tussen Amsterdam en het IJ weer open. Het waterschap laat weten dat dit waarschijnlijk in de loop van de dag gaat gebeuren. "We verwachten dat er geen verdere grote problemen gaan ontstaan", zegt Joyce Sylvester, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. "Gezien de komende weersverwachting houden we het nauwlettend in de gaten."