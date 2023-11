Storm Ciarán bereikt Amsterdam begin middag: zeer zware windstoten

Storm Ciarán bereikt Amsterdam aan het begin van de middag. Dat heeft het KNMI vanmorgen laten weten. Vanaf het einde van de ochtend begint het in Zeeland. Daar staat code oranje uit vanwege zeer zware windstoten van 100-110 km/u. Dit weer komt dan onze kant op. En dat betekent dan in Noord-Holland code oranje. Het weerinstituut laat weten dat het vooral aan de kust tekeer zal gaan, maar de waarschuwing geldt voor de hele provincie.

Halverwege de ochtend is het nog code geel voor zware windstoten van 75-90 km/u, met name in de westelijke helft van het land. In de loop van vanavond neemt de wind af en zullen de zware windstoten geleidelijk verdwijnen, in het noordwestelijk kustgebied houden de zware windstoten echter aan tot vrijdagochtend.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen van de zware windstoten hinder ondervinden. Meer informatie over de kleurcodes kun je hier lezen.