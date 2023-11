Rotterdammer opgepakt in onderzoek explosie Derde Oosterparkstraat

De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de zware explosie in een portiek van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat. Dat gebeurde in de nacht van 4 op 5 oktober. De verdachte is een 30-jarige man uit Rotterdam.

Die nacht worden buurtbewoners rond 00.45 uur uit hun slaap opgeschrikt door een gigantische knal. En daarna zitten ze in een enorme ravage. Vele ramen in de straat zijn gesneuveld, een deur van de portiek eruit geblazen is en geparkeerde voertuigen hebben behoorlijke schade opgelopen. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond.