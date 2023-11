Politie zet fatbikes vanaf begin volgend jaar op rollerbank

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) op vragen van GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker, die aangaf zich zorgen te maken over de toegenomen populariteit van de fatbikes en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Van der Horst zegt de zorgen over de verkeersveiligheid te delen.

Handhavingsacties

"Goed nieuws is dat in december de Amsterdamse politie de beschikking krijgt over een rollerbank waarmee e-bikes eenvoudiger gecontroleerd kunnen worden en dat in de maand daarna ook de handhavingsacties met deze rollerbank starten", schrijft de wethouder. Ze stelt wel dat er 'gezien de beperkte politiecapaciteit meer nodig is om het probleem van opgevoerde fatbikes aan te pakken'.

Van der Horst wil daarom ook ouders informeren via scholen en via 'online berichtgeving' over de regels voor fatbikes. Daarnaast pleit ze bij het Rijk voor een algehele kentekenregistratie en keuring voor e-bikes. Voor een helmplicht is ze niet, omdat uit onderzoek gebleken zou zijn dat dat een negatief effect heeft het fietsgebruik 'en daardoor op de gezondheid'. Wel wil ze dat het dragen van een helm op vrijwillige basis gestimuleerd wordt.

Minister

Ze schrijft dat ze voor het zomerreces met minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) over onder meer de fatbikes gesproken heeft. Tijdens dat overleg zou afgesproken zijn 'in gezamenlijkheid verder te werken aan de onderwerpen plaats op de weg van lichte elektrische voertuigen (inclusief mogelijkheden voor maatwerk voor wegbeheerders), maximumsnelheid op het fietspad en handhaving'.

Ook heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen waarin de regering wordt gevraagd het opvoeren van elektrische fietsen te verbieden en te onderzoeken hoe er beter kan worden gehandhaafd op de maximale snelheid van 25 kilometer per uur voor e-bikes. Daar doet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu onderzoek naar, aan het eind van het jaar wordt er meer bekend over.

Dinsdag vonden er nog verschillende fatbike-controles plaats in de stad, toen nog zonder rollerbank: