Spreek je bericht in na de piep en misschien wordt het een hit

'Spreek een voicemail in en misschien maak ik er een nummer van'. Dat is de boodschap op de flyers van Madara - oftewel Might Delete Later - die door de hele stad hangen. Ze maakt al een jaar muziek met de voicemails van Amsterdammers, maar sinds ADE zit haar mailbox dagelijks vol. "Zo vertel ik de verhalen van de stad."

De voicemails die Might Delete Later ontvangt wisselen enorm, zo vertelt ze. "De ene keer krijg ik een bericht over de melk die op is bij de Appie, de andere keer over hoe het met iemands zus gaat." Vaak willen mensen gewoon even delen hoe ze zich voelen. "Het lijkt alsof ze het echt even nodig hebben."

Van elke twintig voicemails gebruikt ze er maar één om echt muziek van de maken, maar ze bewaart ze allemaal. Om ze allemaal te luisteren is nog een hele klus, ook al doet ze het trouw. Sinds ze met ADE op grote schaal haar flyers door de stad verspreidt, zit haar mailbox dagelijks vol. "Ik krijg twintig tot dertig berichten per dag. Heel erg leuk."

Might Delete Later is al jaren actief in de muziekwereld maar tijdens de coronapandemie is het idee ontstaan om op te gaan treden met zelfgeproduceerde elektronische muziek. Ongeveer een jaar geleden is ze begonnen met het ophangen van post-its in het boekenkastje op de Haarlemmerdijk.

Kippenvel

AT5 vroeg ook aan een handvol Amsterdammers om een voicemail achter te laten. "Ik hoop dat je me een beetje kunt opvrolijken met dit druilerige weer", zegt er een. De ander: "Ik maak me zorgen over Amsterdam en de zeespiegelstijging."

Als Might Delete Later de voicemails luistert is er één die haar meteen pakt. "Vrede, peace, help elkaar. Wees lief voor elkaar", luidt het bericht. "Dit is goed", zegt de artiest. "Hier kan ik wel wat mee." Binnen een halfuur heeft ze de opzet af, te horen in de videoreportage.

"Ik krijg er zelf altijd kippenvel van", zegt de producer. "Omdat ik het niet alleen doe, maar echt samen met mensen uit de stad." Ze hoopt dat iemand zichzelf ooit terug zal horen op een willekeurig moment. "Dat zou alles voor mij betekenen."