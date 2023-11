AFC positief over volgende tegenstander KNVB Beker: "We zouden moeten winnen"

Afgelopen woensdag was het feest in de kleedkamer van amateurclub AFC. De club uit Zuid won met 1-0 van Eredivisieclub PEC Zwolle. In december spelen ze tegen de amateurs uit Volendam. Die wedstrijd is al veel besproken op de club: "In de appgroep kwamen er wel positieve geluiden voorbij over de tegenstander".

Afgelopen woensdag was er een klein feestje op de club van AFC. Aanvoerder Milan Hoek: "We vonden al dat er iets positiefs in de lucht hing, en als dat dan ook nog uitkomt. Dat is fijn." Trainer Benno Nihom vertelt hoe de winst hun kant op is gegaan: "We hebben goed gekeken naar hoe PEC speelt en daar onze strategie mee bepaald. We konden de gehele wedstrijd best goed mee en dan is een klein beetje geluk ook fijn."

PEC Zwolle Woensdag hadden de mannen uit Zwolle het erg moeilijk tegen het team van AFC. In de 86e minuut kopte invaller Wessel Been zijn club alsnog naar de 1-0 overwinning. Hij stond een minuut in het veld toen hij scoorde. Later vertelde Been dat hij zijn tentamen had afgezegd voor de wedstrijd. Hij speelde ooit bij PEC Zwolle, maar mocht afgelopen woensdag zijn eerste minuten op Sportpark Goed Genoeg maken.

Volendam De tweede ronde van de KNVB Beker speelt AFC tegen de amateurs van Volendam. Ze zijn bekenden voor het team: "We hebben veel oefenwedstrijden tegen hen gespeeld. Leuke ploeg met een goede trainer. Wij weten veel over hen, maar zij ook over ons. Dat belooft dus wat." Ook Milan Hoek is benieuwd naar de wedstrijd: "Als je de stand bekijkt, zouden wij het moeten winnen. Maar zoals je ook bij ons zag, kan er altijd van alles gebeuren bij de beker." De wedstrijd wordt op 19, 20 of 21 december in Volendam gespeeld.