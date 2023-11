UvA maakt excuses nadat diploma-uitreiking verstoord werd met pro-Palestinaleuzen

De diploma-uitreiking van UvA-studenten in het DeLaMar Theater is vrijdag verstoord door een student die protesteerde vanwege de situatie in Gaza. De decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft de aanwezigen dit weekend in een mail excuses gemaakt.

Volgens De Telegraaf scandeerde een van oorsprong Palestijnse student de omstreden leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' en gaf een Joods gezin daarop weerwoord. Daarna zou dat gezin massaal zijn uitgejoeld, met onder meer de tekst 'fucking Jews'. De organisatie zou niet hebben ingegrepen, maar in plaats daarvan het Joodse gezin een aparte ruimte aan hebben geboden.

Quote "Er is niet op adequate wijze op gereageerd" Woordvoerder UvA

Volgens een woordvoerder van de UvA zoekt de universiteit uit wat er precies gebeurde. Ze noemt het 'afschuwelijk'. "Dit had op deze manier niet mogen gebeuren, het is heel naar en er is niet op adequate wijze op gereageerd." De decaan schrijft in de mail dat een diploma-uitreiking niet de plek of tijd is voor gevoelige politieke boodschappen over het conflict tussen Israël en Hamas. Hij zegt te begrijpen dat het voor veel mensen ongemakkelijk, boosmakend of pijnlijk is geweest. Platform gegeven "Namens de organisatie, de faculteit en de universiteit bied ik mijn oprechte excuses aan dat dit is gebeurd", schrijft de decaan. "Bij de afhandeling van het incident zijn ernstige fouten gemaakt waarvoor geen excuus bestaat. Helaas heeft hij het podium misbruikt om deze politieke boodschap te verkondigen, en op het moment dat de toespraak plaatsvond, werd er niets gedaan om deze tegen te houden, terwijl vooral degenen die beledigd werden aan hun lot werden overgelaten." De woordvoerder zegt dat er ook met de student die de omstreden leus riep, wordt gesproken.