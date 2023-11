Vrouw neergestoken in Noord, brand gesticht in woning

Een vrouw is rond 3.00 uur vannacht gewond geraakt bij een steekpartij op de Meteorenweg. Daarna is, vermoedelijk door dezelfde dader, brand in een woning gesticht.

De gewonde vrouw liep na de steekpartij weg. Op de Klaprozenweg zag een omstander haar en belde de politie. Het slachtoffer gaf aan dat ze meerdere keren gestoken was en is daarna per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Agenten ontdekten even later dat er brand woedde in de woning waar zij verbleef. "Mogelijk is dit door de verdachte gedaan die de vrouw heeft gestoken", meldt de politie vandaag. De verdachte is nog voortvluchtig.

De politie spreekt van een 'ernstige zaak' en zoekt getuigen van de steekpartij en de brandstichting. Ook wordt gezocht naar beelden van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams van auto's die in de buurt geparkeerd stonden.