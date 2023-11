Wethouder pleit voor leeftijdsgrens en verbod op opvoeren e-bikes

Met 42 andere gemeenten roept ze in een brief demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op om maatregelen te nemen tegen de overlast van de opgevoerde e-bikes. Opgevoerde fatbikes zorgen volgens de wethouder voor overlast en gevaar op straat doordat ze veel sneller gaan dan gewone fietsen.

De fatbike, een kleine elektrische fiets met dikke banden, is sinds enkele jaren populair, mede ter vervanging van de snorfiets waarvoor de helmplicht werd ingevoerd. Hoewel het gebruik van opgevoerde e-bikes op de openbare weg verboden is, is het opvoeren zelf niet verboden. Opvoersets zijn in winkels en online makkelijk te verkrijgen.