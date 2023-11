Dijkafsluiting om werk Weespertrekvaartbrug: "Mooie verbinding tussen Amstelkwartier en rest Amsterdam"

Fietsers en voetgangers kunnen tot 22 december niet over de dijk langs de Weespertrekvaart. Er wordt gewerkt aan de bouw van een nieuwe brug die de Weespertrekvaartbuurt met Watergraafsmeer verbindt. In Het Verkeer spreken we projectleider Arno van Geer over het project.

Voordat verkeer over de brug kan moet de dijk worden opgehoogd en komt er beplanting. "Er moet ook nog wat asfalt komen en de aansluiting op het fietspad. De brugbediening moet getest worden en als dat allemaal goed is dan mag de brug open."

Een andere voorbijganger zegt vaak over de dijk te fietsen, maar heeft er niet zoveel last van. "Het is een fijne route om te fietsen, maar als het afgesloten is voor een tijdje vind ik het prima."

Voor voorbijgangers zorgen de werkzaamheden voor een verandering in hun route. "Het is best wel irritant dan moet ik helemaal omfietsen", zegt een voorbijgaande fietser.

Nadat de werkmannen druk aan het werk zijn geweest, is het tijd voor pauze. Maar hun lunch is aan de andere kant van het water, daarom varen ze met een bootje naar de overkant. "Als we wat vergeten zijn dan moeten we het halen uit de materiaalcontainer of om koffie te drinken. Dan gaan we af en toe met de boot", vertelt een werkman. "Dat scheelt een heel stuk met de auto."

Omleiding

De dijk is afgesloten voor fietsers, voetgangers en bromfietsers vanaf de Fahrenheitsingel tot aan de Kruislaan. Fietsers en bromfietsers worden omgeleid via het Amsteldorp. ''Het is belangrijk om de route te volgen want anders rijden de fietsers zich vast in de werkzaamheden van de Von Liebigstraat'', legt Van Geer uit.



De werkzaamheden zijn klaar op 22 december en dan gaat de Weespertrekvaartbrug ook open.