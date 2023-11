Tot acht jaar cel voor invoer van 1122 kilo cocaïne via Amsterdamse haven

De rechtbank heeft vier mannen veroordeeld voor de invoer van 1122 kilo cocaïne via de haven van Amsterdam. De celstraffen lopen uiteen tussen 4 jaar voor de vrachtwagenchauffeur en 8 jaar voor de twee organisatoren. De coke zat verstopt in zakken cacaobonen, maar nog voordat de container in juli vorig jaar het Westelijk Havengebied over de weg kon verlaten werd de lading onderschept.

"Ze hebben het criminele circuit in stand gehouden, en dat is onaanvaardbaar. Ze hebben zich niet bekommerd om de onrust in de samenleving die hiermee gepaard gaat. Ze waren slechts uit op hun eigen financieel gewin", zei de rechter zojuist.

De straffen vallen lager uit dan het Openbaar Ministerie half september eiste. Tegen de vermeende organisatoren Kevin K. en Iwan Z. werd om tien jaar cel gevraagd. Aris S. was volgens justitie als corrupte havenmedewerker de spil in het logistieke web, tegen hem was negen jaar cel geëist. De vrachtwagenchauffeur was volgens justitie betrokken bij de invoer van de lading en zou volgens het OM zes jaar de cel in moeten.

Cocaïne tussen cacaobonen

De lading cocaïne werd half juli 2022 onderschept in het Westelijk Havengebied. De lading zat verstopt in een container afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador en zou via Colombia in Nederland zijn aangekomen.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak ontkenden alle vier de mannen betrokkenheid bij de invoer van de lading cocaïne. Aris S., het vermeende logistieke brein achter de operatie verklaarde dat hij nooit corrupt is geweest en al helemaal niet heeft meegewerkt aan de invoer van harddrugs. "Ik heb mijn werk als havenmedewerker gewoon gedaan, ik deed er alles aan om de chauffeurs zo snel mogelijk van dienst te zijn."