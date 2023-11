Van der Horst: definitieve maatregelen na knip Weesperstraat moeten breder draagvlak hebben

De grootschalige proef met de knip op de Weesperstraat was écht eenmalig en eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien na de evaluatie moeten een breder draagvlak hebben. Dat zegt wethouder verkeer en vervoer Melanie van der Horst (D66) in AT5's Park Politiek. "Ik zie ook wel dat draagvlak heel belangrijk is. Daarom praten we nu ook met Amsterdammers om te kijken hoe we het gaan doen."

Van der Horst legt uit hoe het fout kon gaan: "Wat je ziet, en dat is ook te prijzen, is dat het team enorm gericht is om dingen op te lossen. Aan de voorkant is natuurlijk wel met de nood- en hulpdiensten gezeten en in het adviestraject is ook geen bezwaar gekomen, dat is wel goed om te vermelden."

De wethouder heeft intern al eerder geëvalueerd. "Heel veel nieuws heb ik dan ook niet gelezen in de Woo-stukken. Het was meer een bevestiging van de gesprekken die ik de laatste weken heb gevoerd. Ik ben wel geschrokken van het feit dat het team al meer wist dan ik. Ik had uiteraard de signalen willen hebben. Zeker ook op het moment dat er naar gevraagd wordt."

Afgelopen woensdag moest Van der Horst zich verantwoorden in een spoeddebat. Vorige week waren er namelijk Woo-stukken naar buiten gekomen, waaruit bleek dat de nood- en hulpdiensten al eerder bij de gemeente aan de bel hadden getrokken met hun zorgen over de proef. De ambtenaren bespraken deze signalen alleen niet met hun wethouder.

"Ik had dit liever niet willen leren, maar het is wel een hele nuttige les geweest"

Ze vervolgt: "Je bespreekt in in het team hoe gaat het met de nood- en hulpdiensten? Gaat het goed? Dan krijg je het signaal dat het goed gaat, dan is het moeilijk sturen. Het is eerlijk gezegd ook niet het eerste project waarbij dit gebeurt. Eigenlijk zien we nu dat er al langere tijd zorgen zijn bij de nood- en hulpdiensten over de bereikbaarheid van de stad. Die moeten we op een andere manier gaan behandelen. Wij wisten niet dat er veel winst te behalen valt."

"Ik had dit liever niet willen leren, maar het is wel een hele nuttige les geweest", besluit Van der Horst over de Weesperknip. "Ondanks dat dit project daarin nu wel echt vervelend is geweest, heeft het ons wel op scherp gezet."

Palenplan

Enkele maanden na de knip op de Weesperstraat ging de uitvoering van agenda autoluw ook mis in de binnenstad. Het palenplan – ook een proef – kwam uit de koker van stadsdeel Centrum en moest doorgaand verkeer via de Westelijke Grachtengordel afsluiten. De palen stonden op verschillende bruggen. Al snel na de start kwamen er klachten van brandweermannen dat ze vertraging opliepen bij het verwijderen van de paaltjes.

Van der Horst: "Even vooraf: dit plan is echt bedacht en opgezet door het stadsdeelbestuur en -commissie. Zij hebben heel intensief afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Het is toen ook op een bepaalde manier ingericht. Hoe dat mis heeft kunnen gaan? Dat is voer voor mijn stadsdeelbestuurder. Er komt een evaluatie."