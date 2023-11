Klein foutje kan door scanauto leiden tot boetelawine

Vergissingen of foutjes in parkeervergunning leiden door de scanauto's tot vele boetes. Vanwege één zo'n foutje kan een vergunninghouder wel dagenlang dezelfde boete ontvangen plus de naheffingsaanslagen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat zulke 'boetelawines' vooral veel voorkomen bij ons in de stad.

In de afgelopen jaren hebben de scanauto's in de grote gemeenten in het land het werk overgenomen van de parkeerwachters. Dat geldt ook voor Amsterdam. Sinds maart 2019 zet de gemeente de voertuigen structureel in om foutparkeerders te beboeten.

De controles in de auto's vinden volledig digitaal plaats door camera's die automatisch nummerborden scannen van geparkeerde auto's. De bestuurder hoeft alleen maar langs te rijden, wat ook regelmatig wordt gedaan. Vanwege het gebruik kunnen er veel meer kentekens worden gecontroleerd, en daardoor ook meer boetes worden uitgedeeld. In de pilot die de gemeente een aantal jaar geleden hield bleek dat in drie maanden tijd 16.000 boetes werden uitgeschreven, terwijl het maandelijks gemiddelde eerst op 1750 boetes lag.

Tientallen boetes in een korte tijd

Maar wat de scanauto's van de gemeente missen is dat veelvoudig bekeurde nummerborden niet worden herkend. Mensen die een vergissing maken bij het verlengen, betalen of aanpassen van hun parkeervergunning worden daardoor bedolven onder de boetes, zo komt naar voren uit het onderzoek van RTL Nieuws. In Amsterdam komt zo'n geval vaak voor. In een periode van vier maanden tijd, in 2022, kregen zeker 265 parkeervergunning te maken kregen met een boetelawine. Dat was het vaakst voor het parkeren in een verkeerd vergunninggebied, een ingetrokken parkeervergunning en een wijziging van het kenteken.

Zo kreeg een Amsterdammer 59 boetes in korte tijd kreeg omdat hij per ongeluk het kenteken van zijn leenauto had ingevoerd in plaats van dat van de leaseauto en was een transportondernemer nog meer de sjaak. Door een foutje ging de acceptgiro van zijn parkeervergunning naar een niet-bestaand adres en bleef de halfjaarlijkse rekening voor de vergunning daardoor onbetaald. Op een dag kwam hij thuis met een stapel van 65 boetes op de mat. De dagen erna bleven de boetes binnenstromen, oplopend tot meer dan 100 naheffingsaanslagen ter waarde van rond de 10.000 euro.