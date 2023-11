Kroegen voelen daling aantal Britse toeristen in portemonnee: "We hebben ze nodig"

Het verschil in het aantal Britse toeristen in de binnenstad is volgens zowel ondernemers als bewoners goed merkbaar. Café-eigenaren zijn er niet blij mee.

De oorzaak van het wegblijven van de toeristen is vermoedelijk de stay away-campagne van de gemeente. Het aantal Britse toeristen zou volgens Engelse media ten opzichte van de jaren ervoor inmiddels met 20 procent gedaald zijn. "Er komen steeds minder Engelse toeristen", zegt Wil Möller van Café Zeevaart. "En wij worden dus gestraft omdat de Engelse toeristen voor overlast zorgen. Maar het zijn niet alleen de Engelsen, het is gewoon het geheel."

"We hebben de Britten gewoon nodig", zegt Rina Jongebloet van Café Emmelot. "We hebben nu meer de stelletjes. En ze zijn rustig. Het gaat meer om eten en drinken, dan gewoon lekker de kroeg in en dronken worden." En dat levert dus minder geld op.

Veel bewoners zijn juist zeer over het lagere aantal Britse toeristen te spreken. "Het is een heel stuk prettiger wonen", zegt een van hen. "Het is deze zomer toch wat minder dan de jaren ervoor. Je merkt het meteen. De leefbaarheid in de buurt is toegenomen. Iedereen neemt dat waar en merkt dat."