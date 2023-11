The Independent: "Stuk minder Britten naar Amsterdam, ontmoedigingsbeleid lijkt te werken"

Er zijn dit jaar een stuk minder Britse toeristen naar Amsterdam gekomen dan de jaren daarvoor. Dat meldt de Britse nieuwssite The Independent . De gemeente begon eerder dit jaar en online campagne om feesttoeristen uit de stad te weren, en dat heeft volgens de site effect. Het aantal Britten zakte met 22 procent ten opzichte van 2019.

Sinds maart dit jaar startte de stad de zogenoemde Stay Away-campagne. Britten die online zoeken op termen als 'cheap hotel Amsterdam' of 'pub crawl Amsterdam' krijgen een waarschuwingsvideo te zien waarin een man door de politie wordt opgepakt en iemand naar het ziekenhuis wordt gebracht. De campagne is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat door de gemeenteraad werd aangenomen om overlastgevende toeristen te weren.

De aanpak laat volgens The Independent zien dat de maatregelen werken: "De Nederlandse overheid heeft voor een unieke aanpak gekozen in het beheersen van grote groepen [..]. De aanpak laat zien dat het mogelijk is om toeristen te weren en kan dienen als blauwdruk voor andere landen die hetzelfde willen doen", zegt Beverley Boden, hoofd van de toerisme-afdeling van de Teesside University International Business School tegen de site.

Bij de start van de campagne leken de waarschuwingsvideo's nog weinig indruk te maken op toeristen