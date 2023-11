Twintiger die fietser urenlang ontvoert om 17.000 euro te stelen krijgt vier maanden celstraf

Een 20-jarige crimineel die met drie anderen begin dit jaar een fietser ontvoerde om enorme geldbedragen van zijn rekening te halen, is deze week veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf. Acht maanden daarvan zijn voorwaardelijk, waardoor het in werkelijkheid om vier maanden celstraf gaat.

Volgens de rechtbank is de twintiger met zijn drie mededaders 'planmatig te werk gegaan'. "Zij hebben daarmee niet alleen geen respect gehad voor het eigendom van het slachtoffer, maar hebben ook geweld gebruikt om hun doel kostte wat het kost te bereiken. Dat zijn heel ernstige feiten met een grote impact op het slachtoffer", schrijft de rechtbank in het vonnis .

De fietser moest zijn telefooncode en een pincode van een betaalpas geven, waarna de ontvoerders geld van de spaarrekening naar de betaalrekening overzetten. Ook haalden ze verschillende keren geld van zijn rekening bij betaalautomaten en hebben ze bij winkels spullen gekocht. Het slachtoffer kwam uiteindelijk vrij en belde in Haarlem aan om hulp te vragen. Daarna hebben de verdachten via de site van de Bijenkorf nog voor duizenden euro's aan kleding gekocht.

Het slachtoffer werd op 2 januari naar een plek in Amsterdam gelokt. Daar werd hij van zijn fiets getrokken en in een auto geduwd, waarna de vier ontvoerders urenlang met hem rondreden. Ook stompten ze hem verschillende keren in zijn gezicht. De 20-jarige ontvoerder, die naast het slachtoffer op de achterbank zat, dreigde verder een wapen te trekken.

De 20-jarige man is volgens de psycholoog volledig verantwoordelijk voor de feiten, al is er wel sprake van een 'normoverschrijdende gedragsstoornis' en een 'gering empathisch vermogen'. Hij werd in september van dit jaar vrijgelaten in afwachting van de zitting. In eerste instantie leek het erop dat hij zich 'redelijk' aan de voorwaarden hield, maar later bleek dat uit de gegevens van de enkelband dat hij twee keer het locatieverbod heeft overtreden.

Eerder werd de twintiger al veroordeeld voor verschillende diefstallen. De rechtbank vindt dat 'de ernst van de feiten een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt'. Tegelijkertijd wil de rechtbank een deel van de straf voorwaardelijk opleggen, mede vanwege de leeftijd van de man. Het voorwaardelijke deel van de straf dient als een 'stok achter de deur' en hij krijgt een 'laatste kans' om de voorwaarden niet opnieuw te overtreden.