Man steelt riem en steekt beveiliger met schaar: acht maanden cel

Een 30-jarige man is veroordeeld tot acht maanden cel omdat hij bij een Gucci-winkel in de Bijenkorf een riem probeerde te stelen en een beveiliger zwaar heeft mishandeld. De beveiliger betrapte hem en werd meerdere keren met een schaar gestoken. Naast de celstraf moet de man ruim 5600 euro schadevergoeding betalen.

De man probeerde op 29 april van dit jaar op nogal knullige wijze de riem te stelen. Hij pakte de riem uit de winkel, stopte deze met de tag er nog aan in een vuilniszak en liep vervolgens de winkel uit. Een beveiliger die hem in de gaten had en aansprak, werd meerdere keren gestoken met schaar.

De man verklaarde dat hij zijn eigen riem heeft willen vergelijken met die in de winkel, maar de rechter ging hier niet in mee. Uit onderzoek blijkt dat de man beperkte intellectuele capaciteiten heeft en daarom is hij volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar.

Ook heeft hij 'schizotypische en antisociale persoonlijkheidstrekken' en de rechtbank ziet ook aanwijzingen voor een stoornis in alcohol- en cannabisgebruik. De kans op herhaling wordt daarom ingeschat als hoog. Hij heeft problemen op vrijwel alle levensgebieden. De man is dakloos, heeft geen werk, maar wel flinke schulden.

Bijzondere voorwaarden

Om kans op herhaling te verminderen krijgt hij naast zijn gevangenisstraf ook bijzondere voorwaarden opgelegd. Ten eerste moet hij na zijn straf begeleid gaan wonen en mag hij geen drugs en alcohol meer gebruiken. De man moet zich ook laten behandelen door een psycholoog en krijgt schuldhulpverlening.