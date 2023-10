Rechtbank: gemeente moet steiger bij Borneokade opnieuw beoordelen

Op warme zomerdagen is de steiger een verzamelplek voor een groot aantal Amsterdammers die verfrissing zoeken. Omwonenden genieten van de zwemplek voor de deur, maar een stel dat in een woonboot aan de kade woont is helemaal klaar met de zwemmers en hun overlast. Zij stapten begin september naar de rechter om de grootte van de steiger aan te vechten.

Recreatief medegebruik

Tijdens de zitting gaf de advocaat van het stel aan dat zij veel geluidsoverlast ervaren van de zwemmers en dat de gemeente niet goed luistert naar de klachten die zij hebben. Het probleem volgens het stel? De steiger is zo groot, dat er te veel mensen gebruik van kunnen maken. De gemeente verklaarde echter dat de steiger gewoon voldoet aan de eisen en het bestemmingsplan. Het zwemmen zou moeten worden gezien als extensief recreatief medegebruik, daarom zou er niets met de grootte mis zijn.

De rechtbank geeft de woonbootbewoners nu gelijk. Volgens de rechter is de gemeente niet genoeg ingegaan op de belangen van de eisers tijdens het maken van de besluiten en had er moeten worden onderzocht wat de gevolgen van de steiger voor het stel zouden zijn. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat het punt van de gemeente over recreatief medegebruik niet klopt. "Het zwemmen aan de Borneokade concentreert zich, vooral op warme dagen, op een bepaalde plek. Namelijk in het water rondom de steiger." Volgens de rechter is zwemmen dan zo goed als de enige activiteit op warme dagen en dus geen recreatief medegebruik.

Wat nu?

Nu het woonbootstel gelijk heeft gekregen van de rechter, moet de gemeente opnieuw naar de steiger kijken. Het gelijk dat het stel heeft gehaald, wil niet zeggen dat de steiger ook daadwerkelijk kleiner gaat worden. De gemeente moet alle afwegingen van de betrokkenen meenemen voor ze tot een conclusie komen. Als er wordt geconcludeerd dat het algemeen belang om te kunnen zwemmen bij de Borneosteiger, zwaarder weegt dan van de woonbootbewoners dan verandert er niets.

De gemeente moet van de rechtbank binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen over de steiger op de Borneokade.