Kale en Kokkie beginnen zich te schamen voor Ajax: "Het is een gotspe!"

Als het om Ajax gaat hebben Kale en Kokkie de afgelopen maanden: geschreeuwd, gescholden, voorzichtig wat gejuicht, gezeurd en ook gebaald. Maar de mannen worden nu overmand door een heel nieuwe emotie: schaamte. Want gisteren speelde de Amsterdammers tegen de nieuwkomer in de Eredivisie: Almere City. Appeltje-eitje voor een doorgewinterde profclub als Ajax. Zou je denken...

"Dit gelijkspel voelt als een verlies, dat meen ik serieus", vertelt Kokkie aan het begin van de aflevering. "Het geeft me echt een gevoel van schaamte". Kale sluit zich hierbij aan en blikt terug op de matige wedstrijd van Ajax afgelopen zondag. "Het is een gotspe dat je verliest van Almere City. Het is te krankzinnig voor woorden".

Bergwijn, Berghuis en Taylor

De mannen zijn vooral teleurgesteld in de Ajax-spelers, die eigenlijk de leiders zouden moeten zijn op dit moment. "Bergwijn, Berghuis en Taylor laten het allemaal afweten. Het enige positieve is dat we nu een trainer hebben die ze gewoon eraf haalt", aldus Kokkie. "Ik schaam me gewoon de pokken, er zit nul energie en geen energie in dat elftal".

In tweede helft kwamen de Amsterdammers op achterstand. Daarna kwamen ze nog op voorsprong, maar door een benutte penalty van Thomas Robinet speelde Ajax gelijk. "Het is ronduit schandalig", vertelt Kale over de laatste minuten van de wedstrijd.

Even ademhalen

Ajax-fans kunnen opgelucht ademhalen, want aankomend weekend speelt Ajax geen wedstrijd. Op zaterdag 25 november spelen de Amsterdammers een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Of Ajax dan beter voor de dag gaat komen? Dat betwijfelen Kale en Kokkie. "Die ploeg heeft dan een nieuwe trainer, je zult zien dat die spelers van Vitesse honderd procent gas gaan geven om te winnen", vertelt Kokkie.

De wedstrijd begint om 21.00 uur, met wat minder supporters dan normaal. De F-side moet van de KNVB leeg blijven tijdens de competitiewedstrijd. Dit heeft de voetbalbond besloten naar aanleiding rond de chaotische Klassieker van eind september.