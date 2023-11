Muurschildering Uilenstede moet praten over eenzaamheid stimuleren

Het zal je niet ontgaan als je bij campus Uilenstede in Amstelveen bent: een muurschildering van 24 meter hoog. Het kunstwerk roept verschillende emoties op bij de studenten die ernaar kijken. Gevoelens van 'machteloosheid', 'verdriet', maar ook 'herkenning' worden genoemd. Precies de bedoeling vertelt kunstenaar Judith de Leeuw. "Ik hoop dat mensen zich afvragen wat het betekent en dat het een gesprek over mentale gezondheid opent."

Twee derde van de jongeren kampt met gevoelens van eenzaamheid, vertelt GZ-psycholoog Najla Edriouch. "Dat zijn enorm veel jonge mensen. En toch is het voor jongeren spannend om erover te spreken, terwijl we ook weten dat praten over eenzaamheid er juist voor zorgt dat je je beter gaat voelen."

Het doel van kunstenaar Judith de Leeuw is om mensen te triggeren. "Dat mensen zich afvragen: wat is het, wat zie ik hier eigenlijk?" Voor ons legt ze het uit. "Je ziet bovenin een jonge vrouw met een masker die van een springplank af springt. Tijdens de val gooit ze haar masker af en wordt ze opgevangen door een groep mensen dat al hun masker af heeft gedaan."

Mees van Rijswijk is er ook, hij heeft zich een tijd eenzaam gevoeld. "Wanneer je dat masker af zet en dat je opgevangen wordt, dat is herkenbaar voor mij." Hij vertelt dat hij zich vooral tijdens de lockdowns in coronatijd isoleerde van zijn vrienden. "Ik kon er niet echt over mijn gevoelens praten, omdat ik dacht: 'eenzaamheid' is een groot woord. Dat past niet bij mij, want ik ben vrij sociaal."

Uiteindelijk nam hij, net zoals de vrouw in het kunstwerk, een 'sprong'. Hij vertelde de mensen om hem heen hoe hij zich voelde. "Toen kwam ik er pas achter dat niemand vond dat ik me aanstelde. Mijn gevoelens werden serieus genomen."

'Hey, het is oké'

Mees was één van de vijf jongeren die zijn verhaal deed in de podcast 'Hey, het is oké'. De Leeuw gebruikte de podcast, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als inspiratiebron voor het kunstwerk.

Staatssecretaris van het ministerie, Maarten van Ooijen, was aanwezig bij de onthulling van het kunstwerk. "In sommige cijfers zie je dat meer jongeren zich eenzaam voelen dan ouderen. Ik hoop dat jongeren zich geïnspireerd voelen door de muurschildering en durven te praten. Je staat er niet alleen voor, dat is wat het kunstwerk je laat voelen."