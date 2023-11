Duizenden Ierse supporters in de stad voor wedstrijd tegen Nederland

In de stad waren vandaag zo'n 3.000 Ieren aanwezig om hun club vanavond aan te moedigen in de Johan Cruijff Arena. De pubs in het Wallengebied zaten behoorlijk vol. "We gaan altijd overal heen, we steunen onze jongens in het groen", vertelt een Ier deze middag aan AT5.

"We zijn gewoon gek", "Het is dicht bij huis en het is de laatste wedstrijd van de coach en daarom zijn wij hier" en "We volgen het team overal en altijd", aldus een aantal supporters. Eén ding is zeker, de feeststemming zit er goed in.

Maar of de Ieren ook gaan winnen? "We worden afgedroogd met vier of vijf nul" en "Drie nul voor Nederland", klinken de voorspellingen. En mocht winst het geval zijn, dan is Nederland gekwalificeerd voor het EK.

De wedstrijd Nederland - Ierland begint vanavond om 20.45 uur.