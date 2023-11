Franse politie noemt "gewelddadige ultras Ajax" als belangrijke reden van weren uitfans

Dat Ajax de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille op 30 november zonder eigen fans moet spelen, is volgens de Franse politie niet zozeer 'voor hun eigen veiligheid' - zoals Ajax meldde in een statement - maar het gevolg van "gewelddadig gedrag" dat onder Ajax-supporters "zeer vaak" voor zou komen.

Donderdag werd duidelijk dat er over een kleine twee weken geen Ajax-aanhang welkom is in Marseille, waar de club dan een groepsduel in de Europa League speelt. Ajax meldt in een statement dat dat vooral voor de eigen veiligheid is, maar uit een verklaring van de Franse autoriteiten blijkt dat die beslissing juist uit angst voor gewelddadige Ajax-fans werd genomen. Ultra's De Franse politie verwacht dat er zo’n 2000 Ajax-fans naar de Zuid-Franse havenstad zouden afreizen, onder wie honderden ultra’s. 200 tot 500 van hen zouden geen ticket hebben. Bovendien zouden er volgens de Fransen ook Belgische en Poolse risico-supporters kunnen komen.

Quote 'Agressief gedrag komt zeer vaak voor onder Ajax-supporters' Politie Marseille

In de verklaring van de Franse autoriteiten komt de harde kern van de Ajax-supporters er niet goed vanaf. 'De meeste ultra’s zijn gegroepeerd onder de naam F-side', schrijven de Fransen. 'Een groep die in Nederland en Europa bekendstaat als een van de gewelddadigste van het land.' 'Agressief gedrag komt zeer vaak voor onder Ajax-supporters', schrijven de Fransen. De ongeregeldheden rondom de heenwedstrijd in Amsterdam en de uitwedstrijd in Brighton worden daarbij genoemd, net als de thuiswedstrijd tegen Feyenoord die werd gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Angst voor escalatie De angst voor escalatie wordt ook gevoed door het feit dat de Marseille-supporters sterke banden onderhouden met die van AEK Athene. Supporters van de Griekse club, die in dezelfde poule speelt, hebben vriendschappelijke banden met die van Marseille, terwijl ze juist op gespannen voet staan met Ajax-fans. Dat zou rellen tussen ultra's van Ajax en Olympique Marseille in de hand kunnen werken, vrezen de Fransen. Op de website van Ajax worden alleen het verhoogde terroristische dreigingsniveau en de beperkte politiecapaciteit genoemd als redenen voor het weren van uitsupporters. Die worden in de verklaring van de Franse politieleiding ook in een alinea vermeld, maar pas na de negen alinea's die zijn gewijd aan de gewelddadigheid van de harde kern van Ajax. Ajax en Marseille stonden in september al in de Arena tegenover elkaar. Hoewel ook de aanhang van Marseille berucht is in Europa, besloot de Amsterdamse veiligheidsdriehoek uitfans toen wel welkom te heten. Supporters van beide clubs raakten die avond betrokken bij ongeregeldheden.

Zo gingen supporters van Ajax de confrontatie met de ME aan nadat die hen aan de zuidkant van de Arena wilden tegenhouden, omdat ze mogelijk richting Marseille-fans zouden gaan. Op beelden die daarvan werden gemaakt is te zien dat ME'ers daarna bekogeld werden met stoelen. Ook is er met zwaar vuurwerk gegooid. Ten minste acht Ajax-fans zijn die avond aangehouden. Onder de Marseille-aanhang waren er twaalf aanhoudingen: bijna allemaal in de binnenstad en in de meeste gevallen voor het hebben van een steek of stootwapen. Aanval op Marseille-fans Dat het voor Ajax-fans evengoed niet veilig is om in Marseille over straat te lopen, wordt door de politie in Marseille onderkend. Maar volgens hen hebben ultra's van Ajax dat aan zichzelf te danken. "Rondom voetbalwedstrijden komt het vaak voor dat supporters van Olympique Marseille op zoek gaan naar fans van de tegenstander en om hen te vechten. Het is zeker dat dit zal gebeuren met Ajax-fans, vooral vanwege de aanvallen op Marseille-supporters die in Amsterdam hebben plaatsgevonden." De Franse politie doelt daarmee op een confrontatie aan de noordzijde van het stadion, waar voorafgaand aan de eerste wedstrijd die de clubs tegen elkaar speelden inderdaad Marseille-fans werden aangevallen door supporters van Ajax.

Regels De Europese voetbalbond UEFA is in principe tegen het weren van uitfans. In de reglementen is te lezen dat de thuisspelende ploeg altijd minimaal vijf procent van de stadioncapaciteit beschikbaar moet stellen aan fans van de uitspelende ploeg. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin haalde vorig seizoen nog uit naar het Italiaanse Napoli. Daar besloten de lokale autoriteiten de ticketverkoop voor fans van de Duitse club Eintracht Frankfurt stop te zetten, omdat er rondom de heenwedstrijd in Frankfurt ook ongeregeldheden waren. "Het is onaanvaardbaar dat de Italiaanse autoriteiten besluiten dat Duitse fans niet zijn toegestaan", zei Ceferin destijds tegenover de Duitse omroep ZDF. "We moeten er dringend iets aan doen. De beslissing van de autoriteiten is absoluut niet correct. We zullen de regels veranderen. Als er zoiets gebeurt, zou er niet mogen worden gespeeld."

Hoewel de UEFA er weinig begrip voor lijkt te hebben, leeft ook Amsterdamse politie het idee om supporters van clubs met een slechte reputatie niet meer welkom te heten. Volgens politiechef Frank Paauw is er heel veel inzet nodig om dat in goede banen te leiden. "Dat past op geen enkele manier in onze capaciteit." Ajax speelt dit kalenderjaar nog één Europese thuiswedstrijd: op 14 december is AEK Athene te gast. Het is nog niet bekend of supporters van de Griekse club dan welkom zijn. De driehoek moet daar nog een beslissing over nemen. Bij de wedstrijd die Ajax eerder dit seizoen uit in Athene speelde, waren wel uitfans welkom.

De supportersvereniging van Ajax zegt in een reactie We hebben begrepen, ook van Ajax zelf, dat het andersom is: de Franse autoriteiten kunnen niet de veiligheid van Ajaxsupporters garanderen. De overige teksten zijn voor rekening van de Franse autoriteiten. We hebben verder geen behoefte daarop te reageren.' Ajax gaat niet specifiek in op vragen van AT5 over de bevindingen van de Franse politie. Ze hebben wel deze reactie: "Wij vinden het natuurlijk vervelend dat onze fans niet welkom zijn om de wedstrijd bij te wonen en dus onze ploeg niet kunnen steunen. Maar we hebben begrip voor de situatie daar. De officiële informatie die wij uit Frankrijk hebben gekregen is dat rondom de wedstrijd een grote kans op verstoringen van de openbare orde is. Daarnaast is bekend dat het terreurdreigingsniveau in Frankrijk op het hoogste niveau ligt, wat grote impact heeft op de politiecapaciteit. Dit maakt dat niet voldoende kan worden ingestaan voor de veiligheid van onze supporters.