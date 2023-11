Geen Ajax-fans welkom bij uitwedstrijd in Marseille

In de dagen rondom wedstrijd is in Marseille een noodverordening van kracht. Voor iedereen die beweert Ajax-supporter te zijn 'of zich als zodanig gedraagt' is het verboden om dan in het stadion of het 1e, 2e, 6e, 7e en 8e arrondissement van de stad te zijn, zo is in die verordening te lezen.

Capaciteit

Volgens het bestuur van de regio waar Marseille onder valt, is er rondom de wedstrijd een grote kans op verstoringen van de openbare orde. Daarnaast zou er te weinig politiecapaciteit in de stad zijn sinds de Franse regering het terreurdreiginsniveau vorige maand naar de hoogste stand verhoogde.

"Dit maakt dat men niet voldoende kan instaan voor de veiligheid van goedwillende Ajax-supporters", is te lezen in statement op de website van Ajax.

Dat Ajax-fans niet welkom zouden zijn in Marseille, hing al even in de lucht. De Fancare van Ajax liet begin deze week al weten dat het 'hoogst onzeker' was of er supporters mee mochten reizen.

Marseille-thuis

Eind september speelden de twee ploegen ook al tegen elkaar. Bij die wedstrijd, die toen in de Arena werd gespeeld, waren er wel uitfans aanwezig. Nog voor de aftrap raakten supporters van bij de clubs betrokken bij ongeregeldheden. Er werden die avond meer dan 20 supporters aangehouden.