Dronken automobilist rijdt slingerend 40 kilometer per uur te hard langs werkzaamheden

Agenten van de verkeerspolitie zagen de bestuurder in de nacht van vrijdag op zaterdag rijden op de A4, waar hij 'wat moeite had om binnen de lijntjes te kleuren en van rijstrook 1 naar rijstrook 3 slingerde'. "Hierbij varieerde de snelheid tussen de 70 en 120 kilometer per uur", schrijft de politie op Facebook .

Daarna kwam hij uit op de A10 Zuid, waar aan de weg gewerkt werd en maar één rijstrook vrij was. "De automobilist miste alle signalen én de botsabsorber op een haar na. Besloten werd om de bestuurder een volgteken te geven naar de Amstelveenseweg. Helaas bleek ook de afstemming tussen visuele waarneming en lichamelijk handelen wat vertroebeld en volgde hij niet."

Lege bierblikjes

Toen de bestuurder uiteindelijk wel stopte, bleek dat hij tussen de lege bierblikjes in de auto zat. De man werd meegenomen naar het politiebureau in Buitenveldert, waar hij in een van de kamers op de vloer besloot te urineren. Uiteindelijk bleek dat hij, sinds hij zijn rijbewijs in 2021 haalde, al vijf keer betrapt was op het rijden onder invloed van alcohol en vier keer op het rijden met een ingevorderd of geschorst rijbewijs.

De automobilist had dit keer tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Hij heeft naast de boete voor het rijden onder invloed ook boetes gehad voor het negeren van het rode kruis, 41 kilometer per uur te hard rijden bij wegwerkzaamheden en onvoldoende rechts houden. Hij reed niet in zijn eigen auto, de auto is daarom teruggegeven aan de eigenaar.