Jonge kandidaat-Kamerleden tegenover elkaar in studentendebat: "Representatie is belangrijk"

In de Zuiderkerk werd gisteravond een bijzonder verkiezingsdebat georganiseerd. Niet de inmiddels bekende politieke kopstukken, maar zeven jonge kandidaat-Kamerleden gingen de verbale strijd met elkaar aan. Tijdens het Amsterdams studentendebat ging het vooral over onderwerpen die studenten belangrijk vinden.

"Het klimaat en wonen vind ik belangrijk", zegt een van de studenten in de zaal. Een ander: "Migratie vind ik belangrijk, maar natuurlijk wil ik ook dat ik op kamers kan." Om het over deze onderwerpen te hebben zijn maandagavond dus jonge politici uitgenodigd. In principe van de partijen GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, VVD, NSC, Volt, D66 en ChristenUnie, maar de VVD is verhinderd en wordt daarom vervangen door JA21.

Jonge politici

"Je kiest wel de kandidaat-Kamerleden uit die net wat meer hebben met de thema's die er besproken worden en zich gewoon kunnen inleven in de doelgroep", licht Cheyenne Fiene de jonge leeftijd van de aanwezige politici toe. Fiene is bestuurslid van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen. Die club organiseert het debat samen met de ASVA Studentenvakbond en Room for Discussion.