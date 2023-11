Wonen in een collectief op IJburg: "Community is belangrijk om leuk oud te worden"

Op Centrumeiland staat een nieuw complex genaamd Wij_land, waar bewoners de woningen samen met de architect hebben ontworpen. Zo zijn er betaalbare woningen ontstaan voor meerdere generaties. In Bouw Woon Leef gaan we op bezoek bij bewoners. Zij vertellen hoe het is om te wonen in het zelfbouwproject.

Wij_land is een wooncollectief opgestart door Amsterdammers zelf. De woningen zijn samen met een architect ontworpen, in verschillende afmetingen en voor elk soort huishouden: van 50 m² tot 120 m². Ook heeft het complex een dakterras van 200 m2 en een gedeelde binnentuin.

Inge van Haselen (70?) zag haar oude buurt in het centrum van de stad veranderen en vond het tijd voor iets nieuws. "Op de grachtengordel bleven oude chagrijnen en expats over," vertelt ze. Zij en haar partner werden zelf ook een dagje ouder. "We wilden niet oud worden tussen oude chagrijnen. Anders worden we zelf ook zo." Dus reden voor het stel om te verhuizen. Ze kwamen toevallig collectief Wij_land tegen. Het idee van leven in een gemeenschap met veel jonge mensen sprak ze aan. "Community is belangrijk om leuk ouder te worden."

Floris en Ellen van der Klei woonden in de Rivierenbuurt in een sociale huurwoning. Ze wilden graag kopen, en met enige haast. Ze werden namelijk bijna 57 jaar, wat de maximumleeftijd is voor het krijgen van een volledige hypotheek. Ze zijn toen op een bijzondere manier op zoek gegaan naar mogelijke woningen. "We hebben een passerpunt gezet op een kaart bij ons huis, een ring getekend en gekeken wat allemaal mogelijk was," legt Floris van der Klei uit. IJburg lag ook binnen hun cirkel en in dit stadsdeel kwamen ze het Wij_land collectief tegen. Het project wekte gelijk hun interesse, omdat het de mogelijkheid om te verhuizen kon vergroten.

"Er zijn heel veel mensen die alternatieven woonsituaties hebben," vertelt een van de andere bewoners Boris Nauta. Voor Nauta, als gescheiden vader van drie kinderen, was de flexibiliteit in de indeling van de woningen enorm fijn. "Doordat ik het zelf heb kunnen indelen, heb ik vier slaapkamers op 100m²." Ook het community idee van het complex spreekt hem aan. "Ik ben de helft van tijd alleen met mijn drie kinderen. Dan is het fijn dat er mensen in de buurt af en toe wat kunnen opvangen."

