Derde van Amsterdammers stemt GroenLinks-PvdA, kleine 10 procent kiest PVV

GroenLinks-PvdA is onder Amsterdamse stemmers veruit het meest populair. Uit de voorlopige uitslag op basis van 85 procent van de stemmen blijkt dat een derde van de Amsterdammers woensdag op de partij van Frans Timmermans heeft gestemd. De opkomst in Amsterdam is 69,9 procent.

De uitslag wijkt, zoals vaker, flink af van de landelijke uitslag. Volgens de exitpolls is de PVV met 35 zetels de grootste partij geworden. Op ruime afstand volgen GroenLinks-PvdA (25 zetels) en de VVD (24 zetels).

De opkomst was in Amsterdam 69,9 procent. Dat is lager dan de 78,2 procent in het hele land en ook lager dan de 75,7 procent van de Amsterdamse kiezers die in 2021 naar de stembus ging.

Centraal geteld

Donderdag en vrijdag worden de stemmen centraal per kandidaat per partij geteld in de RAI. Vrijdag aan het eind van de dag wordt de voorlopige definitieve uitslag verwacht. Op 1 december wordt de definitieve uitslag vastgesteld door Kiesraad.

Uit een peiling door bureau OIS in opdracht van AT5 en Het Parool bleek vorige week al dat GroenLinks-PvdA waarschijnlijk ongeveer een derde van de Amsterdamse stemmen zou krijgen.