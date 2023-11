Sloopwerkzaamheden Weesperzijde: "Nog lange tijd omleiding voor fietsers"

In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de sloopwerkzaamheden op de Weesperzijde en de Mr. Treublaan. De oude gebouwen maken plaats voor nieuwbouw. Omgevingsmanager Geertjan Cronenberg vertelt wat dit voor fietsers betekent.

De oude gebouwen aan de Weesperzijde en de Mr. Treublaan maken plaats voor nieuwbouw. ''We gaan de hoogte in want het is krap in Amsterdam'', legt Cronenberg uit. ''Zo kunnen er tweehonderd nieuwe woningen worden gebouwd.''

Onder de nieuwbouw komt ook een parkeergarage. Om die te kunnen uitgraven moeten eerst de kabels en leidingen worden verlegd. ''Dit betekent dat fietsers niet meer langs het gebouw kunnen fietsen en worden omgeleid naar de overkant.'' Daarom is aan de waterkant van de Amstel een fietspad in twee richtingen gemaakt.

"Het is goed dat er nieuwe woningen komen. Het is alleen irritant dat het hier de hele tijd openligt en dat je er niet door heen kan", reageert voorbijgaande fietser. Een andere fietser vindt het niet zo erg. "Ik kan me voorstellen dat mensen er last van hebben, maar zelf knal ik er gewoon doorheen."