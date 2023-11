Talentvolle Silvano Vos steelt harten van Ajax-fans: "Ik merk het ook"

De ontwikkeling van de jonge Ajacied Silvano Vos gaat als een speer. De pas 18-jarige middenvelder biedt Ajax hoop in bange dagen. Bij de supporters geldt hij nu al als publiekslieveling en dat heeft alles te maken met zijn manier van spelen. "Ik word steeds meer herkend op straat", zegt Vos over zijn groeiende bekendheid.

Ondanks dat hij pas acht wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax speelde, lopen de fans al weg met Vos. Zijn vechtersmentaliteit gaf de supporters hoop en daarnaast zagen ze dat de jeugdopleiding van Ajax toch nog waarde heeft. Tegen Olympique Marseille gaf hij in de Europa League meteen zijn visitekaartje af: "Ik viel lekker in", stelt Vos daarover.

"Ik moet deze lijn doortrekken", zegt de jonge middenvelder, die afgelopen week een bijzondere uitspraak deed. Hij wilde met Ajax de Champions League winnen en daarna de overstap naar Real Madrid maken. "Dat is mijn droom. Er wordt gedaan alsof ik heb gezegd dat ik nu de Champions League wil winnen, maar dat is het absoluut niet", zegt Vos, die merkt dat dit soort uitspraken meteen onder een vergrootglas liggen.

Doorstroom van talenten

Ook trainer Dave Vos ziet dat er de laatste tijd weer talenten doorbreken in het eerste van Ajax. Bij Jong Ajax had hij de laatste tijd Vos, Ar'Jany Martha en Kristian Hlynsson onder zijn hoede, maar zij worden de laatste tijd geregeld overgeheveld naar het eerste. "Volgens mij spelen er de laatste weken acht spelers uit de opleiding. Onze corebusiness is spelers klaarmaken voor het eerste elftal. Daar mogen we op dit moment niet over klagen", zegt Vos.

De coach maakte zelf ook een week de overstap van de beloften naar het grote Ajax. Nadat Maurice Steijn werd ontslagen, was Vos ineens de assistent van interim-trainer Hedwiges Maduro. "In die fase help je uiteraard de club. Het was heel duidelijk afgesproken dat het voor die week was."