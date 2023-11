Kale & Kokkie en het oordeel over Van 't Schip: "Hij denkt als een Ajacied"

Nu John van 't Schip een maand aan het roer staat bij Ajax, is het tijd voor Kale & Kokkie om de balans op te maken. Is het kritische duo tevreden over de resultaten?

"Je ziet heel langzaam dat Ajax weer een beetje Ajax wordt”, aldus Kokkie. "Het verschil tussen Van 't Schip en Steijn zit hem in de benadering en het idee van voetbal. Van ‘t Schip denkt als een Ajacied en dat brengt hij over op het team."

Over of oud-trainer Maurice Steijn dezelfde resultaten had weten neer te zetten is het tweetal duidelijk. “Steijn heeft ook gespeeld tegen de Fortuna's en Excelsior's, maar die wist hij niet te winnen. Ik denk dat Steijn te lang bezig is geweest met ruziemaken met Mislintat over de aankopen."

Overwinteren?

Donderdag neemt Ajax het op tegen Olympique Marseille in de groepsfase van de Europa League. De Fransen staan eerste in de poule en Ajax op de laatste plaats. Kale denkt niet dat Ajax doorgaat in de Europa League. "Misschien nog wel in die ‘spaghetti’ Conference League. Maar dat is helemaal niks."

Om überhaupt te overwinteren in Europa is winnen donderdag belangrijk. Bij een verlies in Marseille worden de kansen wel heel klein. Bij winst houdt Ajax het in eigen hand. Kokkie heeft er wel vertrouwen in. “Ik denk dat het een gluiperige 2-1 overwinning voor Ajax wordt."

De wedstrijd begint donderdag om 21:00.