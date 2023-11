Politiek nl Stadsdeel wil verder met palenplan, maar groot deel buurt is er helemaal klaar mee

Bewoners van de Brouwersgracht en omliggende straten gingen gisteravond in de Posthoornkerk in gesprek met stadsdeelbestuurder Micha Mos over het vervolg van het palenplan. Ergens volgend jaar wil het stadsdeel ermee verder, maar een groot deel van de buurt zit daar niet op te wachten.

Het vanwege hinder voor hulpdiensten opgeschorte plan gaat ook niet in identieke vorm door, zei Mos gisteren tijdens de buurtbijeenkomst. Tegelijkertijd sloot hij niet uit dat 'palen een onderdeel zouden kunnen zijn van een volgende ingreep'.

De gaten waar de palen in zaten AT5

Buurtbewoner Luc Matter was gisteravond ook aanwezig. Nadat Mos vroeg waar het wantrouwen zat, ging Matter staan en vroeg hij aanwezigen die de gemeente wantrouwden ook te gaan staan. "En toen stond bijna de hele kerk op. Toen zei ik, hier zit geen wantrouwen, hier staat wantrouwen." Mos wil in ieder geval een debat in de Stopera over de proef met de Weesperstraat afwachten, dus het gaat nog zeker maanden duren voordat het plan eventueel op een andere manier verder gaat. Op welke manier, dat bleef nog onduidelijk. Inzinkbare palen zouden circa 125.000 euro per stuk kosten, terwijl er mogelijk wel enkel tientallen mogelijk zijn. Een systeem met camera's met kentekenherkenning en een automatische boete, zoals op de Sloterweg in Nieuw-West, zou ingewikkeld zijn.

Langer interview met stadsdeelbestuurder Micha Mos

"Ik zie in die beide ingrediënten wel mogelijkheden", zegt Mos. "Inderdaad niet zonder meer. Een inzinkbare paal is duur. Een systeem met automatisch beboeten en camera's, daar moeten we wel wat werk aan verrichten voordat dat foutloos kan. Maar het ligt wel op tafel voor mij." Hij omschrijft de buurtbijeenkomst als een 'pittige avond', waarbij zo'n 75 procent van de aanwezigen tegen het plan zou zijn. Toch benadrukt hij dat er ruim 20.000 Amsterdammers in het gebied wonen. dat de mensen die op kwamen dagen er 'veel emotie bij hadden' en dat hij wil opkomen voor een 'kwetsbare minderheid'.

Quote "Praat niet alleen maar de GroenLinks-achterban die op de fiets naar werk gaat" Luc Matter, buurtbewoner

Matter stelt dat 'enige bescheidenheid wel op zijn plaats is'. "Want ik denk niet dat het een succes geweest is. Het kan een succes worden. Niet het palenplan, maar het verkeersplan, als hij met iedereen gaat praten. Alle belanghebbenden. Alle stakeholders in de stad, en niet alleen maar met zijn GroenLinks-achterban die op de fiets naar werk gaat." Half oktober gingen de palen voor het eerst de grond in. Het leidde meteen tot kritiek, files en irritatie. Ook de brandweer en politie trokken aan de bel. Voor Mos en verkeerswethouder Melanie van der Horst was dat eind oktober de reden om te stoppen. Ze kondigden toen wel aan dat het plan mogelijk later verder zou gaan.