Verdeeldheid in Zuidoost over locatie OBA Next: Amsterdamse Poort of Kraaiennest?

Waar komt straks de nieuwe OBA Next in Zuidoost? Wordt dat op het Anton de Komplein in de Amsterdamse Poort of komt het op een plek in Kraaiennest? De stadsdeelcommissie moet een advies geven aan het stadsbestuur over de locatie, maar er is veel verdeeldheid over de locatie.

Halverwege november kwam verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman naar buiten met het nieuws dat er nog twee locaties in de running zijn voor de komst van de OBA Next. De twee locaties voldoen als enige aan alle eisen voor de komst van de bibliotheek waarvoor zo'n kleine 36,5 miljoen euro is gereserveerd.

Veel insprekers

In de stadsdeelcommissievergadering van gisteravond konden bewoners inspreken voordat de commissie een advies uitbrengt aan het dagelijks bestuur. Dertien insprekers waren aanwezig, waarvan er twaalf voor de locatie in Kraaiennest waren. Een paar punten kwamen daarin steeds terug: Kraaiennest zou beter bereikbaar zijn dan Poort en het zou voor Kraaiennest een belangrijke impuls zijn in de wijk. "Door de OBA ontwikkelt Kraaiennest zich als diverse en levendige buurt. Een OBA in een multicultureel stadsdeel openen zorgt dat het binnenstappen is voor alle lagen van de bevolking", aldus een elfjarige inspreker.

De commissieleden waren onder de indruk van de opkomst en het verhaal om de bieb naar Kraaiennest te halen. Toch zijn er bij de leden ook vragen over de haalbaarheid. "Een OBA bij de Amsterdamse Poort zorgt voor een economische impuls, doordat bezoekers mogelijk ook gaan winkelen. Kan een OBA in Kraaiennest ook de lokale economie bevorderen?", vraagt D66 zich af.

Directeur OBA

Ook de directeur van de OBA, Martin Berendse, was aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden van de commissieleden. "Het idee is om een bieb te maken die niet alleen voor mensen is die willen lezen, maar ook voor mensen die creatief willen zijn. Een bibliotheek die voor iedereen is." De directeur raadt de stadsdeelcommissie aan om dan ook twee adviezen voor allebei de locaties te maken.

Vanwege de vele verhalen van de insprekers en van de directeur zijn er bij de commissieleden ook enige vragen en twijfels opgedoken. Aan het dagelijks bestuur is daarom gevraagd of de adviesaanvraag zoals deze er nu uit ziet kan worden aangepast, met meer informatie en voor beide locaties.

Met het advies van de stadsdeelcommissie brengt het dagelijks bestuur ergens de komende maanden een advies uit aan het stadsbestuur over welke locatie in hun ogen het meest geschikt is. Op basis daarvan legt het college een plan voor aan de gemeenteraad, die daar vervolgens mee akkoord moet gaan.