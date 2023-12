Mokum in de Kamer: zeker vijftien Amsterdammers krijgen zetel

Nu de Kiesraad de definitieve klap heeft gegeven op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing, is het tijd om de Amsterdamse balans op te maken in de Kamer. In ieder geval vijftien Amsterdammers zullen op 6 december een zetel innemen, dat zijn vier Amsterdammers minder dan er nu zitten. Een van Kamerleden is zelfs via voorkeurstemmen aan een zetel gekomen.

De grote fractie van verkiezingswinnaar PVV bestaat straks uit twee Amsterdammers. Martin Bosma en Gidi Markuszower. Beiden zaten al voor de partij van Geert Wilders in de Kamer en konden ook rekenen op een hoge plaats op de kieslijst, respectievelijk plaats 5 en 4. Zij zullen straks 21 nieuwe fractiegenoten verwelkomen in Den Haag.

Daniëlle Hirsch kwam als enige via de voorkeurstemmen-weg aan een zetel. De nummer 27 op de lijst van GroenLinks/PvdA kreeg landelijk ongeveer 25.000 stemmen, waarvan er bijna 6700 uit de stad kwamen. Hirsch behaalde daarmee meer dan 25 procent van de kiesdeler en mocht zo de Kamer in. Andere Amsterdammers die bij de 25 zetels van de combinatiepartij horen zijn Suzanne Kröger en Tom van der Lee.

Bij de partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract (NSC), komt er in ieder geval één Amsterdammer in de Kamer. Oud-VVD'er Folkert Idsinga bezet straks een van de twintig zetels. Oud CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma valt op het moment net buiten de boot, aangezien hij op plek 21 staat. Boomsma haalde ruim 1300 stemmen op, maar dat was niet genoeg om een plek te bemachtigen. Hij moet hopen dat NSC in een eventueel kabinet een minister aanlevert en dat er zo een zetel voor hem vrijkomt.

Ook de fractievoorzitter van de Amsterdamse D66 vertrekt naar Den Haag voor een zetel. Ilana Rooderkerk, nummer 6 op de lijst, is straks de enige Amsterdammer in de fractie van de partij. Wel gaat ze werken met oud-fractievoorzitter in de gemeenteraad Jan Paternotte, die tegenwoordig in Leiderdorp woont.

De ChristenUnie kent ook een Amsterdammer in hun fractie met een geschiedenis in de gemeenteraad. Don Ceder, die jarenlang de Amsterdamse fractie leidde, kon ook na de verkiezingen zijn zetel in Den Haag houden. Ceder wist tevens wat unieks te doen in Amsterdam tijdens de verkiezingen. Hij was de enige kandidaat-Kamerlid die in Amsterdam meer voorkeursstemmen wist te halen dan de lijsttrekker van een partij. Ceder kreeg in Amsterdam 2188 stemmen, terwijl lijsttrekker Mirjam Bikker er 1376 wist te halen.

Hoogste percentage Amsterdammers

De partij met het hoogste percentage Amsterdammers in hun fractie is Forum voor Democratie. Van de drie zetels die Forum heeft overgehouden worden er twee bezet door Amsterdammers. Lijsttrekker Thierry Baudet en nummer 2 Freek Jansen. Jansen wist in vergelijking met Baudet en nummer 3 Gideon van Meijeren echter weinig stemmen te winnen: maar 144 stemmers kleurden het bolletje bij zijn naam rood.

De laatste partij die een Amsterdammer in de fractie heeft zitten, is er een waar het niet zo snel bij zou worden verwacht. De partij wist maar 1 procent van de stemmen in de stad te halen, maar de BBB heeft wel een Amsterdammer in de Kamer: Claudia van Zanten. De geboren Zuid-Hollander stond op de 7e plaats op de kieslijst en wist dus net een zetel te bemachtigen.

Elftal Amsterdammers uit de Kamer

Van de negentien Amsterdammers die nu nog een zetel in de Tweede Kamer hebben keren er elf niet meer terug. Zes van hen kozen voor de verkiezingen al om te stoppen en waren dus niet opnieuw verkiesbaar. Dat zijn Mahir Alkaya en Peter Kwint van de SP, Vera Bergkamp van D66, Sylvana Simons van BIJ1, Olaf Ephraim van groep Ehpraim en Nilüfer Gündogan van groep Gündogan.

Vijf Amsterdammers probeerden wel opnieuw een zetel te bemachtigen, maar wisten dat niet voor elkaar te krijgen. Vier van hen zijn van D66, de grote verliezer van de verkiezingen. Lisa van Ginneken, Alexander Hammelburg, Sjoerd Warmerdam en Carline van Breugel keren niet meer terug in de Kamer. Ook voor Lammert van Raan van Partij voor de Dieren zit het avontuur er op.