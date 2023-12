PVV het grootst in De Aker, Oostzanerwerf en deel van Weesp bij Tweede Kamerverkiezingen

In zo goed als alle wijken in de stad werd GroenLinks-PvdA het grootste tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, maar dat was niet zo in alle wijken. In De Aker in Nieuw-West en in Oostzanerwerf in Noord werd de landelijke winnaar PVV het grootst. Ook in meerdere wijken in Weesp en in Driemond wist de partij van Geert Wilders te winnen.

In De Aker was het opkomstpercentage 75,4 procent, wat hoger is dan het Amsterdamse gemiddelde van 71 procent. 18,1 procent van alle stemmers kozen daar voor de PVV. Opvallend is dat ook bij een groot aantal stembureaus in de wijk Denk de grootste partij werd.

In Oostzanerwerf, waar de opkomst 68,1 procent was, koos ruim een kwart van de kiezers voor de partij van Geert Wilders. In Driemond was dat 27,2 procent, het hoogste percentage. Gemiddeld ging in Amsterdam ongeveer een op de tien stemmen naar de PVV.

Denk wint ruim in Geuzenveld

Denk, dat in totaal 7,5 procent van de stemmen in de stad bemachtigde, werd in meerdere wijken in Nieuw-West én een wijk in Noord (Waterlandpleinbuurt) de grootste partij. In Geuzenveld koos 40,9 procent van de stemmers voor de partij. In alle wijken waar Denk de grootste werd, stemden meer dan een vijfde van de stemmers op hen.

De VVD werd de grootste partij in vier wijken, drie daarvan liggen in Zuid: de Willemsparkbuurt, Apollobuurt en de Prinses Irenebuurt. Ongeveer een derde van de stemmen in die wijken ging naar de VVD. Ook in de Bloemendalerpolder bij Weesp werd de VVD het grootste. GroenLinks-PvdA werd wel de grootste in het stadsgebied.