Gevel uit woning op Millingenhof geblazen na explosie

Bij een explosie vanmorgen vroeg bij een woning aan het Millingenhof in Zuidoost is een gevel uit de woning geblazen. Ook ontstond er brand in het huis. Door de schade moesten omwonenden worden geëvacueerd. "Een aantal bewoners is bij het politiebureau in de buurt opgevangen", aldus een woordvoerder van de brandweer. Niemand raakte gewond.

Na twintig minuten was het vuur onder controle. Het lijkt erop dat er een gasexplosie is geweest, maar onderzoek moet uitwijzen of dat ook zo is. "Er wordt nu onderzoek gedaan en er zijn in totaal zo'n tien tot vijftien bewoners opgevangen. Er wordt gezocht naar een opvanglocatie", laat een woordvoerder van de politie aan AT5 weten. Wanneer ze weer naar huis kunnen is niet bekend.