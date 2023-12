Nieuwe dienstregeling NS zorgt voor meer treinverkeer rond de stad

Vooral tussen Amsterdam Centraal en Breda komen er weer meer treinen op het spoor. Drie keer per uur gaat er een directe intercity over de hogesnelheidslijn rijden, dat is nu nog één keer per uur. In het weekend gaat er vijf keer per uur een directe trein rijden tussen de stations, in plaats van de huidige drie.

Ook op de trajecten tussen Centraal en Den Haag en Arnhem-Schiphol, die langs Bijlmer Arena en Zuid komt, gaat het aantal treinen omhoog. Tussen CS en de hofstad wordt het aantal treinen tijdens de daluren verdubbeld naar vier per uur. En vanaf Arnhem naar het vliegveld gebeurt datzelfde in het weekend.

Trein naar Berlijn korter

Wie in het weekend van of naar Heerlen moet, hoeft vanaf volgende week ook niet meer over te stappen in Eindhoven. De hele week gaat er nu een rechtstreekse intercity tussen de stad en het verre zuiden. Reizigers naar Berlijn hoeven straks minder lang in de trein te zitten. De verbinding is een halfuur korter geworden door aanpassingen op het spoor en het gebruik van andere locomotieven.

De verbinding tussen Centraal en Almere Oostvaarders is de enige waar minder treinen gaan rijden. Waar er nu in de daluren nog vier treinen per uur over het spoor gaan, wordt dat vanaf volgende week gehalveerd.