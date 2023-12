Waar moet de nieuwe OBA Next komen, in Kraaiennest of de Amsterdamse Poort?

De nieuwe OBA Next - een bibliotheek met extra aandacht voor talentontwikkeling en digitale vaardigheden - komt in Zuidoost. Maar op welke locatie in het stadsdeel, is nog de vraag. Bovendien zijn de meningen daarover verdeeld: de één vindt dat de bibliotheek in de Amsterdamse Poort moet komen, de ander ziet 'm liever bij het metrostation Kraaiennest.

Damian Faber, van Stichting Hart voor de K-buurt, kijkt al uit naar het moment dat hij gebruik kan maken van de nieuwe OBA Next. Zelf maakt hij onder andere video's. "Ze willen er onder andere podcastruimtes en muziekstudio's in maken. Dat betekent dat ik verder kan met het ontwikkelen van mijn talenten, maar ook alle andere jongeren in Zuidoost."

Maar voordat de OBA er kan komen, moet er nog een locatie gekozen worden. Damian wil dat het in Kraaiennest komt. Het belangrijkste argument: bereikbaarheid. "Het zou nog geen minuut lopen zijn van de metro of de bus naar de bibliotheek." Volgens hem is de locatie in de Amsterdamse Poort veel minder goed bereikbaar.

Economisch belang

Daar is stadsdeelcommissielid Claudia Esajas (D66) het mee eens. Al zitten er volgens haar grotere voordelen aan een plek als het Anton de Komplein. Niet alleen is het een centrale plek in Zuidoost, zegt ze, "We verwachten ook dat de OBA veel bezoekers gaat trekken." Dat zal er volgens haar in resulteren dat er meer mensen gaan winkelen of gebruik gaan maken van de horeca in de Amsterdamse Poort.