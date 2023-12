Rob Hofland nieuwe fractievoorzitter van Amsterdamse D66

In de Amsterdamse gemeenteraad heeft D66 een nieuwe fractievoorzitter. Rob Hofland (32) wordt de opvolger van Ilana Rooderkerk, die naar de Tweede Kamer vertrekt.

Hofland werkt sinds 2015 als voorzitter van de Amsterdamse tak van D66, waar hij begon als politiek adviseur. In maart 2022 werd Hofland raadslid in Amsterdam. De afgelopen maanden verving hij Rooderkerk, die met zwangerschapsverlof is, al op tijdelijke basis.

Rooderkerk werd in mei vorig jaar fractievoorzitter in Amsterdam, omdat haar voorganger Reinier van Dantzig werd benoemd tot wethouder.

Als nummer zes op de kieslijst van D66 wordt Rooderkerk woensdag geïnstalleerd als Kamerlid. Na een verlies van vijftien zetels bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen houdt de fractie negen zetels over.