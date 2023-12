Assistent Valkanis ziet Ajax onnodig gelijkspelen: "Lessen uithalen en doorgaan"

Ajax heeft zondagavond niet kunnen winnen van PEC Zwolle in de Eredivisie (2-2). Even leek de wedstrijd gespeeld door twee doelpunten van Brian Brobbey, maar toch knokten de Zwollenaren hard terug. Al met al een onnodig resultaat, vindt assistent-trainer Michael Valkanis: "We zijn teleurgesteld dat we niet de drie punten hebben gepakt."

"Vandaag was de energie veel lager dan andere wedstrijden en dan zie je gewoon dat je gelijkspeelt", reageert Devyne Rensch na de wedstrijd. Toch ligt het volgens de verdediger in ieder geval niet aan de mentaliteit van de Amsterdammers: "Ik denk dat we mentaal zo sterk zijn dat we ons eroverheen kunnen zetten en hebben gezet. Je ziet dat het veel beter gaat."

Ook Valkanis ziet ondanks het gelijkspel geen reden tot paniek: "Je moet positief blijven, we hebben gezegd dat we bij de winterstop vijfde wilden staan. En dat staan we nu."

Eerbetoon

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het jaar werd ook stilgestaan bij het overlijden van Daniëlle, de vrouw van John van 't Schip. Supportersgroepen van Ajax hebben de coach een hart onder de riem gestoken vanwege zijn inzet voor de club, ondanks het verlies van zijn vrouw.

In de 55e minuut hebben daarom fans Van 't Schip een minuut lang toegezongen en voor hem geklapt. De 55e minuut was symbolisch uitgekozen, Daniëlle werd niet ouder werd dan 55 jaar. Valkanis: "Ook Daniëlle was een grote Ajax-supporter, ze zijn een Ajax-familie. Ik vond het echt een fantastisch gebaar voor John."