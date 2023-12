Ajax loot het Noorse FK Bodø/Glimt in tussenronde Conference League

Ajax moet het in februari opnemen tegen het Noorse FK Bodø/Glimt voor de tussenronde van de Conference League. De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 15 en donderdag 22 februari. Ajax speelt eerst thuis in de Johan Cruijff Arena, daarna uit in Noorwegen.

Ajax moet in de tussenronde spelen omdat de Amsterdammers derde werden in de groepsfase van de Europa League. Alle mogelijke tegenstanders werden tweede in de Conference League. Bodø/Glimt werd tweede in de groep met Club Brugge, Besiktas en Lugano. Ze wisten drie van de zes wedstrijden te winnen, eentje werd gelijk gespeeld.

Mocht Ajax de volgende ronde halen, dan kunnen ook de nummers 1 van alle poules weer worden geloot. Dat zijn OSC Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK Saloniki en Fenerbahce.

De finale van het toernooi wordt gespeeld in Athene, in het stadion van AEK Athene, op 29 mei.