Opgevoerde fatbike brengt grote gevaren met zich mee: ''De klap is groot met 50 km/u''

De fatbike en andere elektrische fietsen zijn onderdeel van het Amsterdamse straatbeeld geworden. Voor gebruikers van een elektrische fiets gelden dezelfde regels als voor de gewone fiets. Terwijl fatbikes vaak worden opgevoerd en daarom te vergelijken zijn met brommers. Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee. In Amsterdam Informeert vertelt verkeersdeskundige Sietze Faber meer over de risico's.

Door de komst van elektrische fietsen is het fietsverkeer chaotischer geworden in de stad. Ook neemt het aantal fietsongelukken toe. Er zijn fatbikes die een groter vermogen hebben dan een e-bike. Hiermee bereik je makkelijk een snelheid van boven de 25 kilometer per uur. Fatbikes worden vaak bestuurd door jonge kinderen en tieners. Ook worden fatbikes vaak opgevoerd waardoor soms snelheden van 40 tot 45 km/u worden bereikt.

Verkeersdeskundige Sietze Faber vertelt hoe je een opgevoerde fiets herkent. "Je herkent de opgevoerde elektrische fiets aan de snelheid.....Tweede is de gashendel. Dus als 'ie een gashendel heeft waarbij je niet of nauwelijks hoeft te trappen, dan is hij ook opgevoerd".

De opgevoerde fatbike brengt grote gevaren met zich mee. Ook omdat de bestuurders geen helm dragen. "De gevolgen als iemand met 50 kilometer per uur een ongeluk krijgt zijn echt enorm. De klap is heel groot doordat de snelheid groot is en de massa van het voertuig is groot, daarbij krijg je een groot ongeval".