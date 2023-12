Een verward persoon als buurman: "M'n vrouw durfde niet naar buiten"

Nachtenlang geschreeuw, bedreigingen en constante aanloop van daklozen en junks. Wie naast een verward persoon woont, ervaart soms grote overlast en angst. Tegelijkertijd zijn het vaak ook mensen die in psychische nood verkeren en is er niet altijd voldoende hulp. André uit de Hazelaarstraat in Noord en Mandi uit de Robert Scottstraat in West kunnen erover meepraten. Hun beider buurmannen draaiden compleet door met een dodelijke steekpartij tot gevolg. Kan zoiets voorkomen worden en wat is de rol van de hulpverlening en de politie?

Wat Mandi dwars zit is dat ze als omwonende niet kon inschatten wat er gaande was. Met alle risico's van dien. Ze hoorde pas later dat de buren van Tolga Ö al meerdere meldingen hadden gedaan van zijn verwarde en agressieve gedrag, vooral na overmatig drank- en drugsgebruik. Mandi: "Ik vermeed altijd oogcontact. Hij had provocerend gedrag, een beetje schelden tijdens gemompel. Hij heeft ook wel eens op het balkon schreeuwen." Toch deed zo nooit een melding. "Ik wist niet dat het zo ernstig was."

"We hebben al die tijd met een tikkende tijdbom geleefd", vertelt Mandi Kroon. Begin augustus dit jaar ziet ze haar overbuurman Tolga Ö in de Robert Scottstraat in West schreeuwend en met een bebloed mes op zijn balkon staan. Kort daarvoor steekt hij twee buurmannen van in de twintig neer. Een van hen overlijdt. De ander raakt zwaargewond. "Dat is super ingrijpend. Je bent verdrietig, je bent angstig."

Volgens Jessica Wesselius, psychiater bij de crisisdienst in Amsterdam en bestuurder bij zorgorganisatie HVO-Querido, is de groep verwarde personen die overlast of ernstig geweld veroorzaakt heel divers. "Je hebt mensen die met name maatschappelijke problemen ervaren, zoals schulden, woningnood en isolement. Die worden daar bijvoorbeeld somber of boos van of zoeken heil in gebruik van middelen. Je hebt mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, die hun leven daardoor niet op orde krijgen. Er is een groep die voornamelijk verslaafd is en je hebt alle mengvormen daartussen."

10.000 incidenten per jaar

In Amsterdam is het aantal meldingen van verwarde personen de laatste jaren toegenomen van 8000 naar 10.000 meldingen per jaar Ook Niels Mulders, wijkagent in Zuidoost, ziet een stijging in zijn wijk Gaasperdam. "We hebben hier veel zorginstellingen, er is veel alcohol en drugsoverlast, mensen met psychische problemen, en dat zit op een klein gebied. Wij krijgen zo'n vijftien meldingen per week. Dat is veel werk. Het is een uitdaging om te zorgen dat de problemen niet te groot worden. We proberen de mensen om wie het gaat te leren kennen. Maar hierdoor komen we bijvoorbeeld niet toe aan zakkenrollers en winkelboeven en dat worden dan plankzaken. Maar dat zijn zaken waar mensen ook veel last van hebben."

Kapmessen

De buurman van André komt anderhalf jaar geleden naast naast hem onder begeleiding van HVO-Querido wonen via het Project Huisvesting Kwetsbare Groepen (PHKG). Hij is daarvoor gescreend. De eerste tijd gaat dat goed. Maar na een half jaar beginnen de problemen en loopt het uiteindelijk gruwelijk uit de hand. "Rigilio had veel meer begeleiding moeten krijgen, vindt André. "Er kwamen daar mensen binnen die stonden te zwaaien met grote kapmessen. En er wordt niets aan gedaan. Dat kan er bij mij niet in."

Woonbegeleiding

"In 85 procent van de gevallen gaat het goed", zegt psychiater en HVO-bestuurder Wesselius over de cliënten die onder begeleiding wonen. "Ook van de complexe gevallen." Maar bij 15% zijn er problemen. "Dan schalen we de zorg op of zoeken een andere oplossing." Maar meldingen van overlast bij HVO, politie, meldpunt zorg- en woonoverlast en de woningcorporatie, worden niet altijd verzameld en doorgespeeld door de regiehouder, de gemeente. Dat blijkt op een bewonersavond na het incident in Noord.