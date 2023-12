Op de Wallen ziet een deel van de bewoners liefst alle ramen verdwijnen

In de plannen voor het nieuw te bouwen erotisch centrum staat dat een flink aantal sekswerkers vertrekt van de binnenstad naar de Europaboulevard in Zuid. Op de Wallen zijn buurtbewoners blij dat er nagedacht wordt over een oplossing voor de drukte op en rondom de Oudezijds Achterburgwal. "Maar zolang er ramen zijn, blijven de toeristen komen."

Iping rekent voor: "Honderd ramen zouden dan weggaan uit de binnenstad en naar het centrum verplaatst worden." Dat lijkt een hoop, maar Iping, buurtbewoner en lid van stichting Stop de gekte, is kritisch. "Dan blijven er nog zo'n 150 ramen over." En die 150 zullen bezoekers blijven aantrekken, denkt Iping: "Zolang er ramen zijn, blijven de toeristen komen."

Niet dat de sekswerkers het probleem zijn, voegt Iping daaraan toe. "We zouden voorstellen om de ramen te sluiten, maar het sekswerk naar binnen te verplaatsen." Als er minder te zien is, komen er minder kijkers. De talloze toeristenwinkeltjes in en rondom de Oudezijds Voorburgwal zullen dan volgens Iping snel hun knopen tellen en de deuren sluiten.

Medebuurtbewoner Bert Nap denkt het zijne van Ipings plan."Ik weet niet of dat gaat werken in Amsterdam. Dan kun je beter de boel hier sluiten en zeggen: 'we hebben een erotisch centrum, daar mag je verder'."

Wel zijn Iping en Nap, die beiden al decennia in de buurt wonen, het eens dat het goed is dat er eindelijk iets is in gang is gezet rondom de drukte en het sekstoerisme. "Kijk, het is niet de schuld van de prostitutie, laten we dat voorop stellen", zegt Nap. "Het prettoerisme, dat is wat je moet aanpakken. Dus als je ergens anders een goede plek voor sekswerkers hebt: uitstekend."