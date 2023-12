De Stopera in 2023: debat Weesperknip, locatie erotisch centrum en vertrek wethouder Rijxman

De Weesperknip, het vertrek van wethouder Rijxman en het erotisch centrum dat in Zuid moet komen. Het was een roerig politiek jaar. Politiek verslaggever van AT5 Nicolai Brannan en Parooljournalist David Hielkema blikken uitgebreid terug op de hoogte- en dieptepunten in de Stopera in 2023.