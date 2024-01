Lees terug: liveblog oud en nieuw

De jaarwisseling verliep niet zonder incidenten. Zowel in Nieuw-West als Oost moest de ME in actie komen. Ook was de brandweer druk met allerlei branden. Verder werd het vuurwerkverbod genegeerd. De verschillende vuurwerkshows en het vreugdevuur konden wel doorgaan en verliepen zonder problemen. Lees in dit liveblog terug hoe oud en nieuw verliep.