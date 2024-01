Grote groep jongeren valt politie aan in Oost

Op beelden van omstanders is te zien dat jongeren eerst zwaar vuurwerk afstaken, er ging ook zwaar vuurwerk vlak bij een deel van de groep af. Ook waren er vlammen op de weg te zien, mogelijk ging het om in brand gestoken benzine.

Ook stapten ME'ers uit en werden er politiehonden ingezet. "We hebben even op linie gestaan omdat personen de confrontatie aan gingen", zegt een politiewoordvoerder. "Daar hebben we op ingezet om de openbare orde te herstellen. Inmiddels is het weer rustig."

Hij noemt het geweld tegen de politie onacceptabel. "Daar treden we echt tegen op." Of er ook jongeren zijn opgepakt kan de politie nu nog niet zeggen.

De nachtbus van het GVB moest omrijden, omdat de weg versperd werd door de jongeren, het vuurwerk en de politie. De bus rijdt inmiddels weer de eigen route.