Meer geweld rondom jaarwisseling dan vorig jaar: 4 hulpverleners gewond en 85 arrestaties

De jaarwisseling was volgens de gemeente 'druk en verliep over het algemeen feestelijk'. Toch was het op verschillende plekken in de stad onrustig. Rond 23.00 uur moest de politie vanwege 'extreme overlast' ingrijpen op de Burgemeester van Leeuwenlaan in Slotermeer. Vervolgens werd er vuurwerk naar agenten gegooid. De politie bleef daarna nog uren actief in de wijk. Er werden meerdere mensen opgepakt.

Op de Insulindeweg in Oost liep het rond 01.00 uur uit de hand. Jongeren waren al bezig met het gooien van zwaar vuurwerk. Ze keerden zich daarna tegen de politie. De ME zette busjes, agenten met schild en wapenstok en politiehonden in om de straat leeg te maken.

Driehoek veroordeelt geweld

In totaal zijn er twaalf incidenten gemeld van agressie en geweld tegen hulpverleners van de politie en de brandweer. Dat is meer dan vorig jaar. Bij deze incidenten raakten dus vier politiemensen gewond. Het gaat om gehoorschade door vuurwerk of brandwonden. Een van de vier kreeg een klap in het gezicht en hield daar letsel aan over.

In totaal werden er 85 mensen aangehouden, van wie er 24 nog vastzitten. Ook dat aantal is hoger dan vorig jaar.