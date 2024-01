Komend weekend wordt het flink kouder

Vanaf het weekend wordt het een stuk kouder met op uitgebreide schaal vorst in de nachten en zondag en begin volgende week maxima rond het vriespunt. Volgens Weeronline is er zelfs kans op schaatsen op natuurijs, al lijkt de hoeveelheid vorst voor schaatsen op grote wateren voorlopig te weinig. De meeste kans op natuurijs is bij ondiep water of ondergespoten weilanden.

In de nacht naar zaterdag kan het in het noordoosten van Nederland al een graadje vriezen. Elders ligt het kwik deze nacht nog ruim boven het vriespunt.

De koude lucht wint zaterdag vanuit het noordoosten terrein en de snelheid waarmee dit gaat is nog tamelijk onzeker. Zo kan het in Zuid-Nederland nog wel 5 of 6 graden worden. In Groningen wordt het op de eerste dag van het weekend slechts 1 of 2 graden. Het weerbeeld bestaat zaterdag uit vrij veel wolken en in de middag ook wat zon. Vooral in het noordwesten is kans op een winterse bui.

In de nacht naar zondag komt het in nagenoeg het hele land tot vorst. Bij voldoende opklaringen kan het vooral in het oosten en noorden regionaal al matig vriezen met temperaturen rond -6 graden.

Zondag meer zonneschijn

Zondag wordt een fraaie winterdag met een mix van wolken en zon. Regionaal wordt het een zonnige dag, maar vooral het noorden kan met wolkenvelden vanaf zee te maken krijgen. Een enkele winterse bui vlak langs de kust is later op de dag niet uitgesloten; op veruit de meeste plaatsen verloopt de dag droog.

Schaatsplezier?

Ook begin volgende week blijft de wind in de noordoosthoek en lijkt het grotendeels droge winterweer nog even aan te houden. Overdag ligt het kwik rond het vriespunt en in de nachten vriest het licht tot matig. Hiermee kan het op speciale buitenbanen tot schaatsplezier komen en misschien in de loop van de week ook wel op ondergelopen weilanden en ondiepe plassen.

Voor schaatsplezier op grote wateren is de hoeveelheid vorst vooralsnog te weinig. Vanaf volgende week woensdagmiddag wordt de verwachting een stuk onzekerder. De wind draait mogelijk van oost naar noord en als dit gebeurt wordt het minder koud, vooral in de nachten. Wel neemt dan de kans op een winterse bui toe.

Tot het weekend nog nat

Tot en met vrijdag is het wisselvallig weer met dagelijks regen. Vrijdag kan vooral in het noorden ook een beetje (natte) sneeuw vallen, maar de kans dat het tot een regionaal witte wereld komt is vooralsnog niet groot.