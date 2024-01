Brandweerman Mark bekogeld met zwaar vuurwerk: "We zijn er om te helpen, triest dit"

Als Mark Dooren, bevelvoerder in Nieuw-West, tijdens oud en nieuw bezig is een brand te blussen, krijgt hij vuurwerk naar zich toegegooid. De brandweerwagen wordt van alle kanten bekogeld, waardoor het team zelfs even moet stoppen met blussen. "Het voelde onveilig", blikt Mark nu terug, "omdat het echt voelde als een aanslag op onszelf."

Wanneer Dooren en zijn team op een containerbrand afgaan en de brandweerauto uitstappen, is het al snel raak: "We kregen meteen projectielen om de oren." Vanaf de overkant van de straat in een portiek staat een groep jongeren die vuurwerk naar de wagen gooit. De brandweermeldingen tijdens oud en nieuw zijn in twee jaar afgenomen van 172 naar 146. Maar het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners is dit jaar gestegen naar 12 geweldsincidenten. Dooren kijkt terug op een onveilige ervaring. "Het geeft ook wel een wrange smaak dat dat de mentaliteit is die er in de jongeren omgaat."

Quote "Vuurwerk moet mooi zijn, maar nu wordt het als wapen gebruikt" Mark Dooren - brandweerman

Het team besluit om weg te gaan: "Onze veiligheid staat voorop", vertelt Dooren. De politie wordt opgeroepen en moet de situatie eerst als veilig constateren voordat de bluswagen terug kan komen en de containerbrand kan stoppen. Kwestie van mentaliteit Dooren kijkt nu, een paar dagen later, terug op de ervaring: "Ik dacht: wat zijn ze hier aan het doen, wat bezielt deze mensen? We komen hulp verlenen en dan wordt er zoiets gedaan. Vuurwerk moet mooi zijn. Je moet kunnen genieten en nu wordt het als wapen gebruikt."

In het geval van deze brand zijn de gevolgen klein, maar dat kan volgens Dooren ook anders zijn: "Het kan dat een incident groter wordt en dat er slachtoffers vallen omdat het langer duurt." Hij vindt het triest dat hulpverleners, waaronder brandweer en politie, minder werk kunnen uitvoeren omdat ze scherp moeten blijven op dit soort situaties en elkaar moeten helpen bij incidenten. Dooren vreest voor de volgende jaarwisseling: "Ik werk dan ook en houd mijn hart vast voor wat er dan gaat gebeuren. Het is een mentaliteitsding denk ik, en dat is veranderd in de maatschappij. Hoe we dat omkeren? Ik heb geen idee, maar dat we dit moeten omkeren is iets wat zeker is." Hij hoopt dat ouders met hun kinderen blijven praten over dit soort incidenten en het gevaar dat het met zich meebrengt.